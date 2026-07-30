Inspeccionan avances de rehabilitación en residencias afectadas por los sismos en Aragua

CIUDAD MCY.-La presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faría, visitó el estado Aragua para constatar el avance de los trabajos de rehabilitación en las infraestructuras que fueron afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

Durante el recorrido por residencias Abitare 2003, en Turmero, estuvo acompañada por el vicepresidente sectorial de Obras y Servicios Públicos, Juan José Ramírez Luces y la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez.

Las autoridades evaluaron los planes de adecuación estructural, optimizando la infraestructura y renovación de los espacios de convivencia comunal.

FUENTE: LA IGUANA

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