Jornada médica garantizó atención directa a mariñenses

La actividad contó con la distribución de medicamentos, brindó asesoría legal, atención especializada y realizó un monitoreo de vacunación en toda la comunidad

CIUDAD MCY.- La comuna Pueblo Noble de Aragua es Turmero, del municipio Santiago Mariño, fue testigo de una significativa jornada médica gratuita que atendió más de 600 personas entre, niños, jóvenes y adultos mayores.

La actividad, orientada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, se enmarca a la Cuarta Transformación (4T), que busca el bienestar social de los ciudadanos, se alinea con las orientaciones emanadas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En el sitio, los profesionales de la salud desarrollaron las especialidades gratuitas de ginecología, odontología, medicina interna, pediatría, cardiología, oftalmología e inmunizaciones.

Karina Araujo, vocera de salud de la comunidad, indicó que en este encuentro se brindó asistencia y seguimiento a 10 casos de personas inmovilizadas bajo supervisión médica.

«Además, se gestionó la entrega de alimentos, asesoría legal, la distribución gratuita de medicamentos y se realizó un monitoreo exitoso de vacunación en toda la comunidad», subrayó Araujo.

COMUNA ATENDIDA

El extraordinario despliegue de atención se consolidó como el favorito de los habitantes, ya que cada uno fue atendido con las diversas especialidades.

Liliana Jaimel expresó que, «mi hijo recibió atención, él es un paciente que está en cama y vinieron hasta acá un grupo de profesionales para evaluarlo y me siento feliz porque esto fue un éxito».

Aida Rosalía Rodríguez comentó que la jornada estuvo completa.

«Aquí hicieron de todo, entrega de medicamentos, evaluaciones, estudios y además de esto colocaron vacunas que es algo muy importante y necesario para todos».

A través de esta jornada de medica el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso en brindarle al pueblo aragüeño un acceso a la salud para su bienestar.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CIUDAD MCY