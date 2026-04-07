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Avenida Casanova Godoy fue intervenida con jornada de limpieza

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PorBeatriz Guilarte

Abr 7, 2026

La jornada no solo mejoró la estética sino también eliminó las obstrucciones en los sistemas de drenajes ante la llegada de la temporada de lluvias

CIUDAD MCY.- La Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), se desplegó en la avenida José Casanova Godoy del municipio Girardot donde realizó una jornada de limpieza en el marco de la 2 Transformación del Plan de las 7 T y el Plan de la Aragüeñidad.

En el sitio, la cuadrilla de Fundaragua realizó labores de mantenimiento en general como: barrido, eliminación de maleza, recolección de desechos sólidos y vegetales.

La intervención en la avenida Casanova Godoy no solo mejoró la estética, sino también eliminó las obstrucciones en los sistemas de drenajes ante la llegada de la temporada de lluvias.

Esta jornada, enmarcada en el Plan de Mantenimiento Vial garantizó condiciones óptimas para el desplazamiento seguro de los conductores.

​Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano reafirma su operatividad constante en los principales corredores viales de la entidad, elevando la calidad de vida de los aragüeños y sus visitantes.

IRENE RODRÍGUEZ

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Por Beatriz Guilarte

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