Construaragua rehabilita comedor del Hospital de las Familias

CIUDAD MCY.- En una demostración de eficiencia administrativa y sensibilidad social, el Gobierno Bolivariano ha intensificado las labores de recuperación en el Hospital de las Familias (antiguo Hospital de Los Samanes).

Bajo las directrices estratégicas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, este centro de salud atraviesa una transformación estructural sin precedentes.

La intervención, ejecutada por la empresa estatal Construaragua S.A., se centra actualmente en la rehabilitación integral del área del comedor, asegurando espacios óptimos para pacientes y el personal médico. Esta acción se enmarca rigurosamente en la 2 Transformación y 4 Transformación del Plan de las 7 T, orientadas al fortalecimiento de los servicios públicos y la protección social del pueblo aragüeño.

La operatividad en el Hospital de las Familias no se detiene. El equipo de Construaragua S.A. mantiene un despliegue técnico que abarca desde la adecuación de infraestructuras básicas hasta acabados de alta calidad en las áreas de servicios.

La rehabilitación del comedor contempla el reacondicionamiento de techos, paredes y pisos para garantizar la higiene y el confort, adecuación de sistemas eléctricos y de plomería esenciales para el funcionamiento de la cocina hospitalaria, además de la creación de un entorno adecuado para el personal de salud.

Con este proyecto se evidencia la visión de Estado que prioriza la salud pública como un derecho humano inalienable. En Aragua, la Gobernadora Joana Sánchez ha cristalizado esta política, convirtiendo cada hospital en un bastión de resistencia y eficiencia.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA