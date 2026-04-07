Insajuv continúa formando talento aragüeño

En esta oportunidad, la institución celebró la entrega de certificados a más de 50 jóvenes y adultos que se han capacitado en 14 áreas profesionales en el primer ciclo académico del año

CIUDAD MCY.- El Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv), continúa fortaleciendo su compromiso con la formación integral de los jóvenes en distintas áreas de formación.

El ente regional bajo la visión del Plan de la Aragüeñidad impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, realizó la entrega certificados a más de 50 jóvenes y adultos que se han capacitado en 14 áreas profesionales en el primer ciclo académico del año.

La entrega estuvo a cargo del secretario de Juventud y Deporte, quien también es director del Insajuv, Manuel López, quien estuvo acompañado por el director estadal del ministerio de la juventud, Anthony Bolívar y el jefe de La Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ) en la entidad, Yonanthan Hernández.

En esta oportunidad, la Institución celebró la entrega de certificados a los participantes de los cursos de Barbería, Oratoria y Maestros de Ceremonia, entre otras.

Los jóvenes y adultos participaron en estos programas donde adquirieron nuevos conocimientos y habilidades que les permitirán acceder a mejores oportunidades laborales y contribuir al desarrollo de su comunidad.

Finalmente con esta entrega de certificados el Gobierno regional continúa impulsando la formación continua de los aragüeños permitiéndoles construir un futuro más prometedor.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA