Comisión Presidencial reporta 6.907 estructuras inspeccionadas en La Guaira

CIUDAD MCY.- Hasta la fecha, la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura ha evaluado un total de seis mil 907 edificaciones en el estado La Guaira, de las cuales tres mil 237 obtuvieron el color verde, lo que implica que son habitables y no presentan ningún tipo de riesgo, así lo informó el presidente de la comisión, Francisco Garcés.

Asimismo, agregó que mil 785 de estas estructuras obtuvieron la etiqueta amarilla, es decir, tienen un uso restringido, ya sea por daños menores en estructuras o afectaciones importantes en mampostería. De igual forma, indicó que hay mil 885 viviendas que poseen etiqueta en rojo.

En ese sentido, señaló que ambas categorías pasarán a una segunda fase de revisión para establecer los protocolos de reparación en los casos donde eso sea posible. “Que una vivienda tenga el color rojo no significa necesariamente que deba ser demolida”, explicó.

Además, precisó que la Comisión Presidencial ya entregó los lineamientos de reparación de elementos no estructurales a las instituciones vinculadas con el Plan Venezuela Renace. “Estos lineamientos también estarán a disposición de instituciones y particulares que deseen acceder a ellos a través de los permisos que deben solicitar ante las alcaldías y gobernaciones para las reparaciones”, agregó.

Posteriormente, añadió que la comisión emitirá los lineamientos para los daños estructurales menores y los daños estructurales mayores, lo cual incluirá el apuntalamiento. “Esto debe ser verificado y conducido por un profesional de la ingeniería certificado”.

Por su parte, la presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faría, indicó que, a nivel nacional, 11 mil 794 viviendas se encuentran en reconstrucción, de las cuales cuatro mil 393 son casas unifamiliares o bifamiliares y siete mil 401 son apartamentos correspondientes a 228 edificios.

FUENTE: COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS

FOTO: CORTESÍA