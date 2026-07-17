Balance actualizado: 21 mil 235 personas son atendidas en campamentos transitorios

CIUDAD MCY.- El vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, ofreció el balance actualizado de atención en los campamentos transitorios tras los eventos sísmicos, en el que resaltó que el territorio nacional cuenta actualmente con un total de 107 campamentos asignados para atender las contingencias habitacionales, con una capacidad instalada de 25 mil 707 plazas, donde se ha atendido a 21 mil 235 personas.

Al desglosar las cifras por entidad, Caracas lidera en cantidad de refugios con un total de 41 campamentos habilitados, los cuales poseen una capacidad instalada de 10 mil 996 plazas y albergan a una población de ocho mil 310 personas.

Asimismo, el estado La Guaira registra 28 campamentos en funcionamiento, con un total de 10 mil 476 personas en sus instalaciones.

El estado Miranda completa el reporte con 28 campamentos asignados. Las estructuras logísticas de esta última entidad tienen una capacidad instalada de tres mil 610 plazas disponibles, de las cuales se encuentran ocupadas por un grupo de mil 747 personas.

Por último, el estado Aragua registra un total de 10 campamentos habilitados, con una capacidad de 776 plazas, que actualmente albergan a 702 personas.

FUENTE: VTV

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