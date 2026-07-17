Presidenta Rodríguez visita Campamento Transitorio «Carlos Delgado Chalbaud» en Caracas

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó este viernes el Campamento Transitorio “Carlos Delgado Chalbaud”, ubicado en la parroquia Coche de Caracas, que atiende a 146 familias afectadas por los sismos ocurridos el pasado 24 de junio.

La jefa de Estado estuvo acompañada del jefe del Estado Mayor de los Campamentos Transitorios, Jorge Rodríguez, donde constataron las atenciones para esta población afectada.

Durante el recorrido, la mandataria nacional constató el apoyo que reciben estas familias en el área de salud, a través de consultas, entrega de medicamentos y monitoreo constante. También se dispusieron todos los servicios básicos para las familias que se encuentran en dicho campamento, así como la parte recreacional y de esparcimiento.

Se pudo conocer que el lugar cuenta con peluquería, barbería y gastronomía, lo que expande así las fuerzas productivas del país, como parte de la etapa de Venezuela Renace tras los movimientos telúricos.

FUENTE: VTV

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