Ballet juvenil del Teatro Teresa Carreño recibe el galardón Estrella Destacada 2026

CIUDAD MCY.- El proyecto de ballet juvenil del Teatro Teresa Carreño de Caracas obtuvo el reconocimiento Estrella Destacada 2026, durante un evento paralelo a la 48.ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco que se realizó en Busán, Corea del Sur.

El galardón premia el arte, la innovación educativa y la preservación de la herencia cultural que representa este emblemático teatro.

El premio, concedido por la Red Internacional de la Asociación de Casos Innovadores de Educación sobre el Patrimonio Mundial, distingue al Programa Nacional de Formación de Ballet Juveniles como una iniciativa educativa de alto valor patrimonial.

Este reconocimiento exalta el valor artístico del proyecto, su capacidad de innovación pedagógica y la salvaguardia de la herencia viva del Teatro Teresa Carreño.

FUENTE : MINCULTURA

FOTO : CORTESÍA