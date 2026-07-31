Plan Vacacional Comunitario atenderá campamentos y comunidades

CIUDAD MCY.- El Plan Vacacional Comunitario Reír 2026, iniciará este sábado 1 de agosto, de la mano de la Ruta de la Esperanza, para atender a campamentos transitorios y comunidades. Así lo informó la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, quien detalló que las actividades se extenderán durante todo el mes.

Agregó que la atención no se limitará a los refugios o campamentos transitorios, sino que abarcará de forma simultánea las distintas comunidades del país. Para asegurar el éxito de la jornada, la Ruta de la ESPERANZA contará con un equipo multidisciplinario compuesto por especialistas y terapeutas encargados de brindar acompañamiento emocional e integral a los participantes.

También contará con artistas y creadores responsables de las actividades culturales, plásticas y musicales, así como recreadores dedicados a la animación, los juegos dirigidos y las dinámicas grupales en cada punto de atención, todo esto como parte de la respuesta institucional ante la emergencia.

El despliegue especial surge como respuesta directa a la contingencia generada por el evento sísmico del pasado 24 de junio, un fenómeno que afectó con mayor intensidad al estado La Guaira. El propósito es ofrecer contención psicosocial a las familias afectadas, en especial a la población infantil, con la llegada del periodo vacacional, el programa además fortalecerá su presencia para garantizar espacios seguros de recreación en cada comunidad.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA