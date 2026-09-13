Jornada «Mas Años Mas Amor» atendió más de 200 adultos mayores en Lamas

Los protagonistas recibieron atención médica servicios de estética, refrigerios y disfrutaron de actividades recreativas

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de ofrecer una atención de calidad y gratuita a los adultos mayores, se realizó la décima sexta jornada de atención integral «Mas Años Mas Amor» en el municipio José Ángel Lamas.

La actividad se llevó a cabo en la Casa de Atención Integral «Dios es Amor», donde más de 200 adultos mayores fueron atendidos con diversas especialidades médicas y estéticas.

Dentro de la actividad fueron prestados servicios de odontología, oftalmología, despistaje de hipertensión, cardiología, vacunación y entrega de medicamentos para tratar las patologías detectadas en las consultas.

Asimismo, los protagonistas del día fueron atendidos con servicios de peluquería, barbería, sistema de uñas y tratamientos faciales, elementos que elevaron la autoestima y fomentó el bienestar emocional de los abuelos y abuelas de la jurisdicción.

Wilfredo Merchán, director del Servicio Autónomo de Geriatría del Estado y del Ministerio de Adultos Mayores, indicó que la jornada es más que un encuentro de salud.

«Aquí se reúnen nuestros adultos mayores quienes son atendidos con las especialidades médicas, estéticas, refrigerios y actividades recreativas para brindarle a nuestros abuelitos ese amor, cariño y atención que ellos se merecen, esto es gracias a Ejecutivo Nacional, la gobernadora Joana Sánchez y nuestro alcalde Tony García».

De igual manera, Merchán subrayó que estas jornadas de «Mas Años Mas Amor» se realizan con frecuencia en la jurisdicción.

«Todos nuestros abuelos están invitados, porque esto es para ustedes, vénganse acérquense para que reciban esta atención tan extraordinaria», concluyó.

ABUELITOS ATENDIDOS

El encuentro se consolidó como un espacio de atención garantizada, en el que María Eugenia Morales, participante de la actividad, mencionó ser evaluada por profesionales que trabajan con vocación.

«Me evaluaron en medicina general, odontología y oftalmología, me siento agradecida con el apoyo de las autoridades nacionales y regionales por traer estas jornadas a la cercanía de nuestros hogares».

Por su parte, Brunilder Villafranca mencionó que la jornada fue un éxito y extendió la invitación a los adultos mayores.

«Vengan todos los abuelos y abuelas de Lamas, porque esto es gratuito y es para nosotros, aquí serán atendidos y podrán compartir con buena música, comida y refrigerios para pasar un día diferente».

IRENE RODRÍGUEZ

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