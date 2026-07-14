Bandas Marchantes de Aragua se preparan para el reinicio de actividades

Los directores de bandas se reunieron para planificar ensayos, reprogramar eventos, así como también organizar jornadas de atención y respuesta ante eventos sísmicos

CIUDAD MCY.- En las instalaciones del Instituto Autónomo Aragüeño para la Supervisión, Organización, Promoción y Protección de las Bandas Marchantes se realizó una reunión con el objetivo de trazar estrategias que fortalezcan estas agrupaciones en la región.

La jornada de trabajo, que se enmarca con el Plan de la Aragüeñidad, direccionado por la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez, busca fortalecer el motor musical con disciplina y alegría.

El encuentro fue encabezado por Randolfo Zapata, director general de las bandas marchantes, y en la que participaron los directores de bandas, quienes planificaron las actividades que se estarán llevando a cabo en la región.

El director de bandas marchantes mencionó la reprogramación de ensayos, la importancia de desplegar el programa «Las Bandas van a la Escuela y a las Comunidades Priorizadas», y jornadas de atención y respuesta ante eventos sísmicos.

Con estos acuerdos, el Instituto de Bandas Marchantes se prepara para un despliegue inmediato en los 18 municipios del estado, consolidando espacios donde la música, la educación y la prevención se unen para llevar alegría a las comunidades e instituciones educativas de la región.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA