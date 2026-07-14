Familias sobrevivientes de La Guaira recibieron atención de salud en Palo Negro

CIUDAD MCY.- En un despliegue de solidaridad y compromiso social, el Gobierno Bolivariano inició las jornadas de salud integral dirigidas a las familias sobrevivientes de la reciente tragedia de La Guaira que han sido trasladadas al estado Aragua. En esta oportunidad la actividad de este plan de contingencia se llevó a cabo en el sector La Ovallera, específicamente en el corredor agroturístico «La Venus de Tacarigua» del municipio Libertador.

Este despliegue humanitario cumple con instrucciones directas de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a través del Plan Venezuela Renace, articulado a nivel nacional por el ministro de Salud, Carlos Alvarado. En la entidad, la acción es ejecutada por la Corporación de Salud (Corposalud) gracias al trabajo coordinado de la gobernadora Joana Sánchez para proteger a los compatriotas que perdieron a sus seres queridos y sus hogares.

Durante esta jornada, un contingente de 23 profesionales de la salud pertenecientes al Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Palo Negro brindó atención a 49 personas, 39 mujeres y 10 hombres, consolidando un total de 119 beneficios de salud. El equipo médico garantizó 42 consultas en las áreas de medicina general, gastroenterología, pediatría, fisiatría y odontología, además de realizar pesquisas y control a pacientes con hipertensión arterial. Debido a las secuelas psicológicas del desastre, el personal de salud también dictó sesiones educativas enfocadas en el manejo de crisis ante eventos adversos, ofreciendo herramientas de contención emocional para el núcleo familiar.

La autoridad única de salud de Aragua, Yosmary Lombano, destacó el compromiso absoluto del sistema público con las familias desplazadas. «Nuestros médicos y enfermeras están desplegados para abrazar a estos hermanos de La Guaira que hoy nos necesitan. En esta etapa de reconstrucción física y emocional, estamos demostrando que la solidaridad nos levanta; tengan la certeza de que Venezuela renacerá desde el amor, el cuidado mutuo y un sistema de salud que no desampara a su pueblo», enfatizó.

El plan de atención médica y social para los sobrevivientes de La Guaira continuará desplegándose de forma progresiva en los distintos municipios de la región aragüeña, garantizando insumos, tratamientos gratuitos y el seguimiento epidemiológico y clínico de cada ciudadano recibido.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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