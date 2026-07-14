Inició el programa “Juntos Brindamos” para fortalecer la salud emocional en Ribas

CIUDAD MCY.- El Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente del municipio José Félix Ribas ha dado inicio al programa “Juntos Brindamos atención emocional”, una iniciativa diseñada para ofrecer un espacio de resguardo, amor y cuidado a la población infantil y juvenil de la localidad, explicó Dairy Vázquez presidenta del sistema.

El lanzamiento del programa se realizó desde la sede de la Alcaldía en la Ciudad Socialista de La Mora siendo este una respuesta a la necesidad de brindar seguridad emocional a los niños, niñas y jóvenes, especialmente a aquellos que se encuentran fuera de sus entornos habituales o que han sido afectados por los eventos recientes, como el pasado terremoto en Venezuela.

Según la psicólogo clínico Nancy Torres, el objetivo principal es combatir el miedo y la ansiedad mediante el restablecimiento de rutinas diarias.

La actividad funciona bajo la modalidad de un “Club Infanto Juvenil”, operando de lunes a viernes en un horario de 8:00am. a 11:00am. Durante estas jornadas, los participantes disfrutan de fomentar la integración grupales, estaciones de teatro, actividades sensoriales y áreas de colorear, espacios de cine, pintacaritas y actividades físicas coordinadas por recreadores profesionales.

El éxito de esta jornada ha sido posible gracias al apoyo del alcalde del municipio Juan Carlos Sánchez, a la Secretaría de la Cuarta Transformación de la localidad al frente de Gleyde Sánchez y la colaboración de diversas instituciones como Imderibas, el equipo de cultura, turismo y profesionales en psicología del Colegio Brito. Asimismo, se destaca la participación activa de voluntarios de la comunidad, quienes han aportado recursos y logística para el desarrollo de las estaciones recreativas y la alimentación de los jóvenes.

Nancy Torres enfatizó que esta metodología de trabajo busca que el niño recupere la sensación de seguridad al saber «qué hará al día siguiente», proporcionando una estructura que protege su salud mental. Se prevé que, tras esta semana inicial, la iniciativa se despliegue en cada una de las parroquias del municipio para ampliar su alcance.

PRENSA RIBAS

FOTOS : CORTESÍA