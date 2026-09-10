Barbacoas se alista para el año escolar 2026-2027 con aulas renovadas

CIUDAD MCY.-En el marco de los preparativos para el inicio formal del año escolar 2026-2027, el municipio Rafael Guillermo Urdaneta avanza a toda marcha con intensas jornadas de limpieza, desmalezamiento y mantenimiento general en los planteles educativos de la jurisdicción, garantizando espacios limpios y dignos para el retorno a las aulas pautado para este próximo lunes 14 de septiembre.

El plan de trabajo se ejecuta bajo las directrices de la presidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Educación Héctor Rodríguez, la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez y la autoridad única de Educación en la entidad, Leira Suárez, articulando esfuerzos para el bienestar de la infancia y juventud aragüeña.

«Nos mantenemos desplegados con el programa Mi Escuela Bella para garantizarle a nuestros semilleros de la patria entornos seguros, ordenados y llenos de vida», enfatizó el alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo.

RENOVACIÓN DEL ESTADIO «CHATO CARBALLO»

En otro orden de ideas, la máxima autoridad local durante la jornada de trabajo semanal, sostuvo un encuentro directo con la escuela de béisbol Gigantes de Barbacoas, donde se formalizaron acuerdos para el desarrollo deportivo de la zona sur del estado Aragua.

Entre el plan de atención se priorizará la rehabilitación integral del estadio Chato Carballo, con el fin de acondicionar y adecuar la infraestructura a los estándares requeridos por los atletas, mejora del terreno, del dugout y de los espacios comunes para garantizar instalaciones 100 % funcionales a las academias locales.

«Trazamos la ruta de trabajo y muy pronto iniciaremos la rehabilitación integral del estadio Chato Carballo para dejar sus instalaciones totalmente renovadas. Cuando le damos la palabra a nuestro pueblo, asumimos un compromiso y cumplimos», concluyó Melo.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA

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