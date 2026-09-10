Embarazadas recibieron atención especializada durante jornada de Ruta Materna en Aragua

CIUDAD MCY – El Sistema Público de Salud desarrolló una jornada obstétrica de atención a embarazadas en el estado Aragua, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Diagnóstico Quirúrgico “Manuel Atanasio Girardot”, donde se brindó cobertura médica directa a 15 mujeres en proceso de gestación de esa jurisdicción, dando muestra del fortalecimiento de la Ruta Materna como política nacional.

Esta iniciativa da cumplimiento a la cuarta línea del Plan de las 7 Transformaciones (7T), diseñada por el Ejecutivo nacional bajo la conducción de la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado. Los esfuerzos logísticos y asistenciales fueron coordinados por el equipo del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) “Manuel Atanasio Girardot”, en estrecha articulación con las políticas públicas de protección social que encabeza la gobernadora del estado, Joana Sánchez a través de la Ruta de la Aragüeñidad.

El director del ASIC, Luis Sánchez, informó que durante el despliegue técnico se garantizó la atención integral de las gestantes, quienes accedieron a servicios especializados sin costo alguno. El protocolo incluyó la realización de ecografías obstétricas, evaluaciones en consultas prenatales y controles específicos de nutrición acompañados por la entrega directa de suplementos multivitamínicos destinados a asegurar el correcto desarrollo gestacional.

La actividad contó con la participación de la Misión Parto Humanizado. Este equipo multidisciplinario lideró espacios formativos mediante conversatorios comunitarios dedicados a la promoción y correcto manejo de la lactancia materna exclusiva. Estos talleres teóricos y prácticos buscan dotar a las futuras madres de las herramientas necesarias para la crianza respetuosa y la alimentación soberana de los neonatos.

La autoridad única de salud del estado Aragua, Yosmary Lombano, subrayó la importancia de estos programas para blindar el resguardo de la vida desde las comunidades. «El despliegue de la Ruta Materna representa el pilar fundamental de una Venezuela humana, donde el nacimiento no se asume como un proceso netamente clínico, sino como un derecho social protegido. Seguiremos unificando esfuerzos institucionales y comunales para asegurar atención de calidad, oportuna y digna a cada una de nuestras mujeres gestantes aragüeñas», aseveró la autoridad sanitaria regional.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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