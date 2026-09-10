Iniciaron saneamiento de caños en San Casimiro

Con estas labores se busca remover el sedimento, prevenir el desbordamiento de aguas servidas y proteger la salud de las familias

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de garantizar la optimización de los servicios públicos se iniciaron los trabajos de destape y saneamiento de cañerías obstruidas en la Comuna Vencedores de la Patria por Chávez en el municipio San Casimiro.

La jornada se ejecuta en la calle Betania 1, de la comunidad Casa Campo, donde la cuadrilla de trabajadores, apoyada con maquinaria excavadora realiza la extracción y movilización del sedimento que impide el correcto flujo de las aguas.

Con estas labores preventivas se evita el desbordamiento de aguas residuales y la proliferación de plagas, protegiendo así la salud e integridad de las familias del sector.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Bolivariano por brindar atención integral y garantizar servicios de calidad a la población aragüeña.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS| CORTESÍA | ALCALDÍA DE SAN CASIMIRO