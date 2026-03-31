Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

BCV | Dólar se cotiza en Bs. 473,87 y el euro en Bs. 542,63

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Mar 31, 2026

CIUDAD MCY.- Las mesas de cambio que operan en el país cotizan el valor del dólar para este martes 31 de marzo en Bs. 473,87, mientras que el euro se estima en Bs.542,63; de acuerdo con la información publicada en la página web del Banco Central de Venezuela (BCV).

De igual forma, el BCV fijó el valor de las otras divisas de la siguiente manera: el yuan en Bs. 68,55; la lira turca en Bs. 10,65 y el rublo en Bs. 5,82.

Vale destacar que el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada del lunes 30 de marzo de 2026.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Aragua

Avanza rehabilitación integral del Hospital de las Familias Aragüeñas

31 de marzo de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Inatur Aragua despliega en Semana Santa puntos de información

31 de marzo de 2026 Rafael Velásquez
Especial

Aragua lista para una Semana Mayor de fe, disfrute y responsabilidad ciudadana

31 de marzo de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Oficinas del Seniat trabajan en horario normal del 30 de marzo al 1 de abril

31 de marzo de 2026 Rafael Velásquez