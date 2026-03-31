Vuelo 128 de la Gran Misión Vuelta a la Patria retornó a 209 venezolanos desde Arizona

CIUDAD MCY.- El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía estado La Guaira, fue el escenario del exitoso aterrizaje del vuelo número 128 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el cual transportó a un grupo de 209 ciudadanos venezolanos provenientes de la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

La jornada de recepción estuvo encabezada por el presidente de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Mervin Maldonado, quien supervisó personalmente el despliegue logístico y los protocolos de asistencia para asegurar una recepción eficiente y humana de los repatriados en suelo nacional.

El vuelo estuvo integrado por 147 hombres y 52 mujeres, quienes completaron su proceso de retorno de forma segura. Además, de 10 menores de edad (06 niños y 04 niñas), quienes recibieron atención prioritaria por parte de los organismos de protección y salud tras su desembarque en la terminal aérea

Tras su llegada a la terminal aérea, completaron con fluidez los trámites migratorios de rigor, contando en todo momento con el acompañamiento de las instituciones del Estado.

Con este nuevo arribo desde los Estados Unidos, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso irrevocable de facilitar los mecanismos necesarios para el reencuentro de los ciudadanos con sus familias, consolidando la paz y la estabilidad en el territorio nacional.

FUENTE: PRENSA MPPRIJP

FOTO: CORTESÍA