BCV y el Ejecutivo Nacional estrechan coordinación técnica con la banca

CIUDAD MCY.- Representantes del Banco Central de Venezuela (BCV) sostuvieron una reunión de trabajo técnico con autoridades del Gabinete Económico del Ejecutivo Nacional, de la Vicepresidencia Sectorial de Economía, Sudeban y el Viceministerio de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores; así como altos representantes del sector público y privado, en aras de asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos en la actual etapa de normalización de la economía venezolana.

El encuentro, celebrado en la sede del ente emisor, centró su agenda en dos ejes fundamentales: la estabilización del tipo de cambio y el control de las presiones inflacionarias, en aras de consolidar el crecimiento económico.

Vale acotar que la coordinación técnica con el sector bancario resulta estratégica para monitorear los niveles de liquidez, optimizar el funcionamiento de las mesas cambiarias y maximizar el aprovechamiento de las divisas generadas en la economía.

El Banco Central de Venezuela ratifica su disposición a continuar con su trabajo en estrecha coordinación con todos los actores económicos para materializar la normalización de dicho sector en el país.

FUENTE: VTV

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