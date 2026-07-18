Venezuela accede a US$346 millones de sus recursos en FMI para reconstrucción

CIUDAD MCY.- Venezuela logró este viernes acceder a US$346 millones de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que serán destinados al proceso de recuperación y reconstrucción después de la tragedia, informó la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Esto permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos”, anunció la jefa de Estado en su cuenta oficial de Telegram.

Estos recursos, precisó, forman parte del desembolso inicial de activos con que cuenta Venezuela en el ente internacional, que son requeridos para atender la emergencia causada “tras el devastador doblete sísmico que afectó a nuestro país”.

Vale recordar que el 8 de julio, la mandataria nacional informó que se comunicó con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para solicitar la liberación de los más de cinco mil dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) que están bloqueados en esa institución, para destinarlos a la urgente atención de familias y zonas de desastre que fueron impactadas por los devastadores sismos del 24 de junio.

FUENTE: VTV

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