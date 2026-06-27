BDV habilita sus sedes como centros de acopio

CIUDAD MCY.– El Banco de Venezuela (BDV), habilitó tres centros de acopio en su sede principal en la avenida Universidad, Caracas, en la sucursal La Carlota, av. Francisco de Miranda, en la Urb. El Viñedo, Calle Monseñor Adams E. entre las avenidas Carabobo y San Félix, Valencia, edo. Carabobo, para recibir donaciones destinadas a apoyar a las personas afectadas por los recientes sismos.

La entidad financiera recibe en estas tres instalaciones insumos prioritarios como alimentos no perecederos, agua potable, artículos de higiene personal, medicamentos básicos y ropa en buen estado, en el horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Asimismo, el BDV implementa un plan especial de abordaje, en alianza con sus clientes jurídicos, para el envío de alimentos, medicamentos, colchones, entre otros artículos esenciales, hacia los estados con mayor afectación como La Guaira, Falcón, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital.

‎Además, la Institución mantiene operativas todas sus plataformas digitales. Los clientes pueden realizar sus transacciones habituales a través de la banca en línea o del aplicativo móvil BDVApp con total normalidad.

FUENTE: VTV

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