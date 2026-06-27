Venezuela agradece a Argentina y Qatar por sumarse a labores de rescate

CIUDAD MCY.- La presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció al Gobierno y al presidente de Argentina, Javier Mieli y al Gobierno de Qatar por su solidaridad y apoyo al país ante los sismos ocurridos el pasado 24 de junio.

«Gracias al presidente de Argentina, Javier Milei, y al pueblo argentino, por su solidaridad y apoyo en este momento difícil. Valoramos su respaldo y el compromiso de acompañarnos en las labores de rescate y asistencia a las familias afectadas», destacó a través de su canal de Telegram.

De igual forma, le dió la bienvenida al equipo de rescate de Qatar y agradeció su labor.

«Bienvenido Qatar. Gracias por sumarse a los esfuerzos de respuesta con ayuda humanitaria y equipos de rescatistas, para apoyar a las familias que hoy lo necesitan», sostuvo.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESIA