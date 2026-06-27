Presidenta encargada estrecha lazos de cooperación internacional ante la emergencia nacional

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una conversación telefónica con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, con el objetivo de abordar la situación actual del país y fortalecer los mecanismos de apoyo internacional.

Durante el intercambio, la mandataria encargada expresó su agradecimiento en nombre de la nación por la inmediata y constante asistencia brindada por la Unión Europea y sus Estados miembros en la atención a la emergencia que actualmente enfrenta el territorio nacional.

«Sostuve una llamada con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, a quien agradecí la asistencia de la Unión Europea y sus Estados en la respuesta frente a la emergencia que enfrenta nuestro país», informó la presidenta encargada a través de su canal de Telegram.

FUENTE: AVN

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