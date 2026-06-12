Beneficiados con servicios de salud 185 habitantes de Linares Alcántara

CIUDAD MCY.- El compromiso del Gobierno Bolivariano con el bienestar del pueblo se materializó en el municipio Francisco Linares Alcántara, tras el despliegue de una jornada de atención especial en la avenida principal del sector La Voluntad de Dios. Este importante operativo garantizó el acceso directo, gratuito y de alta calidad a la salud de 185 habitantes, quienes recibieron respuestas inmediatas a sus necesidades asistenciales en su propio entorno residencial.

El despliegue alcanzó un total de 985 beneficios de salud, logrando la realización de 377 consultas. El equipo de profesionales atendió de manera integral a la población en las áreas de medicina general, pediatría, ginecología y obstetricia, odontología, medicina interna y atención integral para personas con discapacidad, asegurando que los sectores más vulnerables contaran con diagnósticos oportunos y orientaciones médicas adecuadas.

Yosmary Lombano, autoridad única de Salud del estado Aragua, resaltó el carácter humanista y la eficiencia de este abordaje comunitario. «Seguimos desplegados en Aragua con el Plan Salud y Vida 2026, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el ministro de salud Carlos Alvarado. Llegar al corazón de esta comunidad La Voluntad de Dios demuestra que no hay rincón inaccesible para nuestro Gobierno cuando se trata de proteger la vida de nuestra gente», afirmó Lombano.

Asimismo, se efectuaron 370 pesquisas enfocadas en el control de hipertensión arterial, junto a la evaluación nutricional de peso y talla. Paralelamente, el personal de salud dictó sesiones educativas orientadas a la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades en el hogar, empoderando a las familias para que se conviertan en los primeros defensores de su bienestar colectivo.

Esta acción social permanente cuenta con el respaldo de la gobernadora Joana Sánchez, vocera de la Aragüeñidad, quien articula esfuerzos institucionales para elevar la calidad de vida en cada comunidad. Con este despliegue en Linares Alcántara, se ratifica la consolidación de un sistema público nacional de salud unificado, eficiente y profundamente humanista que prioriza la atención digna para todo el pueblo aragüeño.

CIUDAD MCY | PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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