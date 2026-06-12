Impulsan bienestar emocional de promotoras del Plan Parto Humanizado en Ribas

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por fortalecer el acompañamiento integral a las familias del municipio José Félix Ribas, desde los espacios de la Fundación Casa de la Mujer Josefa Palacio de Ribas, dio inicio este lunes a un ciclo de talleres de salud mental dirigido a las promotoras del Plan Parto Humanizado.

Dalila Aponte, coordinadora municipal del plan, informó que esta iniciativa busca brindar un espacio emocional y vivencial para las mujeres que día a día acompañan a las gestantes y madres lactantes del municipio. “Es importante cuidar la salud mental; no es solamente el trabajo de acompañar y preparar para una crianza amorosa, también es cuidarnos nosotras y cultivar el amor propio”, destacó Aponte durante la actividad.

El taller, facilitado por el equipo de psicología de la institución, contó con la participación inicial de 22 promotoras. El objetivo central es dotarlas de herramientas de autocuidado, reconociendo que, para cuidar efectivamente a otras mujeres, ellas también deben priorizar su propio bienestar emocional.

Aunque esta primera etapa estuvo enfocada en el equipo de la localidad, la Coordinadora anunció que se tiene previsto dar continuidad a estos talleres y extender la invitación en un futuro cercano a todas las mujeres de la comunidad victoriana que deseen participar. Enfatizó “la salud mental y emocional es fundamental para toda mujer. Queremos que este mensaje de amor propio llegue a todos los corazones”.

La información sobre las próximas fechas y actividades adicionales será difundida a través de las redes sociales oficiales de la Fundación Casa de la Mujer en Instagram y Facebook.

Recalcó Aponte que esto es posible gracias al apoyo de la Secretaria de la 4ta transformación Gleyde Sánchez, con el apoyo del alcalde Juan Carlos Sánchez y la gobernadora Joana Sánchez, en cumplimiento de las políticas públicas que impulsa la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

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