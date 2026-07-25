‎Binomios de rescate llevarán alegría a campamentos transitorios

Los héroes caninos y sus guías ofrecerán actividades lúdicas y acompañamiento emocional a los campamentos y comunidades

CIUDAD MCY.- ‎Como parte de las acciones de atención integral dirigidas a las personas afectadas por el doblete sismico, los binomios K-9 organizan junto a voluntarios e instituciones del Estado jornadas recreativas y de acompañamiento emocional, tanto en comunidades como campamentos provisionales.

‎Estas actividades, donde los binomios llevaran risas, alegría y ejemplificaciones de los entrenamientos, pretenden un momento de esparcimiento, en medio de días difíciles que atraviesa el país.

‎El proyecto inició tras la culminación de la etapa de búsqueda y salvamento, que ejecutaron los equipos de rescate en las zonas de desastre. Ahora, buscan transicionar de la atención primaria de emergencia hacia el abordaje emocional de la población infanto-juvenil y sus núcleos familiares.

‎El fundador de la corporación “Perros Extremos”, Donato Spinelli, ofreció detalles sobre el propósito de este recorrido por los distintos territorios.

“Ahora vamos a rescatar almas, vamos a ir a todos los lugares donde se encuentran todos estos niños y familias, a todos estos campamentos”.

‎Las visitas cuentan con la participación de Tsunami, Kapuy, Penny, Hoshi, Akita y Ocan, pertenecientes a la brigada de canes.

‎Asimismo, Spinelli resaltó la articulación interinstitucional que hizo posible el diseño de la agenda de campo.

“Estamos acompañados por Maigualida Vargas, presidenta de Misión Nevado, que nos apoya siempre con todo lo que necesitamos, y también por supuesto el Gobierno de Venezuela», puntualizó.

THAIMARA ORTIZ

FOTO : CORTESÍA