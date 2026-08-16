Jefa de Estado anuncia simplificación de trámites tributarios

CIUDAD MCY.-Autoridades del gobierno nacional sostuvieron una reunión con el objetivo de revisar los planes para la reforma tributaria y para la modernización, automatización y digitalización de los procesos, y se anunció la medida de eliminación de la exigencia de exhibir el RIF en establecimientos públicos.

La reunión estuvo liderada por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, junto a la ministra para Economía y Finanzas, Anabel Pereira, así como con el superintendente del SENIAT, Román Maniglia. En este sentido, la jefa de Estado afirmó: “La cartelera. Se acabó la historia de la cartelera y doy la orden que todos los organismos del Ejecutivo nacional, regional, local que exijan esos documentos en cartelera quedan, a partir de este momento, absolutamente eliminados. Se acabó esa historia”.

Por otra parte, reiteró la decisión de eliminar el vencimiento del RIF. “El RIF, a partir de ahora, mantiene su vigencia salvo que tenga un cambio al domicilio fiscal, de accionistas en su junta directiva. Pero no más RIF vencido, no más cartelera”.

De igual forma señaló que en los próximos días se estarán interconectando el SENIAT y SAREN: «De tal manera que cuando se haga un trámite en el SAREN, inmediatamente se incorpora a SENIAT. Vamos en este proceso de simplificar trámites y eliminar lo que no sea necesario. Vamos a resolver rápido para facilitar la vida a nuestros hermanos y hermanas venezolanas».

FUENTE: VTV

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