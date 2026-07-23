Bolívar ilumina sus comunidades con el despliegue del Plan «San Mateo Brilla»

La iniciativa contempla la instalación de más de 300 lámparas LED para renovar el alumbrado público en 39 sectores de la jurisdicción

CIUDAD MCY.- La modernización del alumbrado público inició en el municipio Bolívar con el Plan “San Mateo Brilla”´, una acción que proyecta la instalación progresiva de más de 300 lámparas LED para atender las necesidades de iluminación de la población.

El despliegue arrancó en la recta del Palmar y contempla la atención progresiva de las 39 comunidades que conforman la jurisdicción, de acuerdo con la planificación establecida por la Alcaldía de Bolívar para fortalecer este servicio público.

La alcaldesa Marisol Rodríguez informó que la iniciativa responde a las solicitudes realizadas por los habitantes de la jurisdicción, quienes han planteado la necesidad de mejorar las condiciones de iluminación en calles, sectores y principales vías del municipio.

DESPLIEGUE COMUNITARIO

Rodríguez detalló que, luego de la primera fase en la recta del Palmar, los trabajos continuaran hacia comunidades como Angelino, sector Unión, Orope, Barrio La Cruz y posteriormente hacia los sectores vinculados a las comunas Héroes de San Mateo, Ezequiel Zamora, Flor de Mi Patria y Antonio Ricaurte.

La autoridad municipal explicó que la incorporación de lámparas LED permitirá ampliar la capacidad de iluminación en distintos espacios, atendiendo las prioridades identificadas junto a los vecinos y promoviendo mejores condiciones para el tránsito y disfrute de las comunidades durante el horario nocturno.

Durante el inicio del plan, habitantes de la localidad destacaron la importancia de esta acción para la recuperación de espacios públicos. Esmeralda Osorio, integrante de la Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) «Antonio Ricaurte», manifestó su satisfacción por la puesta en marcha de esta iniciativa.

“Estamos contentos porque por fin vamos a tener un buen alumbrado para todo el pueblo de San Mateo, que teníamos mucho tiempo a oscuras”, expresó la vocera comunitaria.

Por su parte, Andrés Ramos, residente del sector La Calera, agradeció la atención brindada por la gestión municipal y señaló que la iluminación representaba una de las principales necesidades planteadas por los habitantes.

“Antes las calles se veían oscuras, los focos eran deficientes y con el comienzo del plan San Mateo Brilla promete ser un plan que va a cambiar la cara de nuestro municipio en la vida nocturna”, indicó.

ATENCIÓN TRAS EL SISMO

Por otro lado, la alcaldesa Marisol Rodríguez ofreció un balance sobre la atención desplegada en Bolívar luego de los eventos sísmicos registrados el pasado 24 de junio, destacando que los equipos municipales han mantenido seguimiento a las familias afectadas.

Precisó que hasta la fecha se han recibido 426 solicitudes de inspección provenientes de habitantes que reportaron afectaciones en sus viviendas, mientras que un equipo multidisciplinario se mantiene desplegado en los diferentes sectores para realizar las evaluaciones correspondientes.

La alcaldesa informó que ya han sido inspeccionadas 236 viviendas, de las cuales 26 fueron clasificadas en rojo, 16 en amarillo y el resto en condición verde, según los resultados obtenidos durante las revisiones técnicas.

“Próximamente estaremos atendiendo todas estas viviendas que sufrieron el 24 de junio. Vamos a darles la dotación para reparar esas afectaciones que tienen las casas”, señaló Rodríguez.

REINYMAR TOVAR / FOTOS CORTESÍA