Plan Venezuela Renace atiende 11 edificios residenciales en Ribas

La entrega de materiales permitirá ejecutar reparaciones en fachadas, mampostería y revestimientos de inmuebles afectados por el doblete sísmico

CIUDAD MCY .- La recuperación de los espacios habitacionales afectados por el doblete sísmico continúa con acciones concretas en el municipio José Félix Ribas, donde fueron entregados materiales destinados a la reparación de 11 edificaciones clasificadas en amarillo, según las evaluaciones del “Semáforo de Habitabilidad” realizadas por la comisión encargada de infraestructura en la entidad.

La jornada de atención fue encabezada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, quien en representación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, arribó a la ciudad de La Victoria junto al alcalde Juan Carlos Sánchez y representantes de las instituciones vinculadas al área de habitabilidad, para hacer entrega de los materiales de construcción destinados a la recuperación de las estructuras afectadas, favoreciendo aproximadamente 300 familias.

ATENCIÓN HABITACIONAL

Durante el despliegue, la máxima autoridad regional explicó que los materiales corresponden a una primera fase de intervención para las edificaciones identificadas bajo la categoría amarilla del sistema de evaluación de daños, condición que refiere afectaciones no estructurales asociadas principalmente a mampostería, revestimientos y fachadas.

Asimismo, destacó la incorporación de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, la vicepresidencia de Obras Públicas, el Gabinete regional y los equipos municipales en el proceso de acompañamiento a las comunidades, al tiempo que resaltó la articulación con los presidentes de las juntas de condominio para definir las acciones requeridas en cada edificación.

“Hoy somos venezolanos, somos aragüeños y renace, por supuesto, la fe y la esperanza a través de este plan que ha encomendado nuestra presidenta Delcy Rodríguez para seguirlo desarrollando en el estado Aragua”, manifestó la Mandataria regional.

INSUMOS PARA REHABILITAR

Entre los materiales entregados para la recuperación de los edificios se encuentran mil 200 trincotes, 200 esquineros, mil 981 bloques de arcilla, 12 mil bloques de arcilla tipo 12, 400 sacos de cemento, 170 metros de arena amarilla, 10 metros de arena lavada, 120 cales líquidas, 43 cuñetes de pasta profesional, 125 pinturas de caucho y 3 mil 844 cabillas.

Estos insumos serán destinados a las labores iniciales de reparación en las edificaciones evaluadas, permitiendo atender los daños no estructurales detectados durante las inspecciones técnicas posteriores al doblete sísmico.

ATENCIÓN EN MUNICIPIOS

La autoridad regional también informó sobre la atención que se mantiene en otros puntos del estado ante situaciones derivadas del evento sísmico y otras contingencias, entre ellas el desplazamiento de masas registrado en la Colonia Tovar y la afectación del servicio eléctrico en Ocumare de la Costa de Oro, donde se mantienen labores técnicas para la identificación de la falla.

De igual manera, resaltó el seguimiento permanente a las familias afectadas de las residencias Bosque Lindo, ubicado en el municipio Santiago Mariño, y las evaluaciones estructurales que se realizan en Girardot, como parte del abordaje integral desplegado en la entidad.

“Seguimos desplegados en cada uno de los municipios que han sido afectados por el doblete sísmico, donde ya tenemos un avance significativo en las diferentes inspecciones de lo que corresponde amarillo, verde y rojo”, aseguró la Gobernadora.

COMUNIDADES ACOMPAÑADAS

Los habitantes de las edificaciones atendidas destacaron el acompañamiento recibido desde los primeros días posteriores al movimiento telúrico.

Laura Guevara, propietaria del edificio “Don Fortunato”, expresó su agradecimiento por la respuesta institucional recibida y explicó que la clasificación amarilla corresponde a daños en elementos externos de la estructura.

“Desde el 24 de junio no hemos estado solos, nos han apoyado con material, con mano de obra y con la recuperación de fachadas. Nuestro edificio no sufrió daños en sus bases ni en su estructura, solamente fachadas y frisos”, indicó.

Por su parte, Daiver, residente de la residencia “Renacer Docente”, destacó la atención recibida por parte de los equipos nacionales, regionales y municipales, así como la entrega de materiales para la recuperación de los espacios afectados.

“Recibimos bloques, trincotes, cemento, arena, cal y también asistencia médica para muchos niños y adultos por la parte psicológica, por el trauma que se vivió en ese momento”, afirmó.

Con estas acciones, las autoridades mantienen el acompañamiento técnico y social a las comunidades afectadas por el doblete sísmico, bajo la coordinación de los organismos responsables de garantizar la recuperación progresiva de las edificaciones.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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