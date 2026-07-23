Jornada de salud garantizó cerca de 900 beneficios en el municipio Sucre

CIUDAD MCY.- Con un despliegue orientado a consolidar la red de atención primaria y especializada para dar respuesta a la contingencia nacional, el Sistema Público Nacional de Salud brindó una respuesta directa y oportuna a un total de 116 habitantes del sector Tamborito, en el municipio Sucre del estado Aragua durante una jornada de salud integral realizada en los espacios del Centro de Diagnóstico Integral de esa comunidad.

Este abordaje responde a las políticas de bienestar orientadas por la presidenta Delcy Rodríguez, a través de las líneas de protección social del Plan Venezuela Renace. Bajo la coordinación técnica del ministro de Salud, Carlos Alvarado, la jornada se materializó gracias al compromiso de la gobernadora Joana Sánchez con el equipo multidisciplinario de la Corporación de Salud.

Las valoraciones fueron ejecutadas por el personal médico del ASIC «Tamborito». Durante la actividad, se atendieron a 73 mujeres y 43 hombres, alcanzando una cifra de 887 beneficios colectivos y 166 atenciones asistenciales. El balance arrojó la realización de 124 consultas distribuidas en 100 de medicina general, 18 de pediatría, 3 de cirugía general y 3 de ginecología y obstetricia.

A través de la farmacia comunitaria, se logró favorecer a 116 personas con la entrega gratuita de 348 medicamentos, equivalentes a 3480 unidosis dispensadas. De igual forma, el equipo de enfermería aplicó 17 dosis del esquema nacional de inmunización, 10 de Fiebre Amarilla, 3 de Pentavalente, 2 de IPV y 2 de OPV; se ejecutaron 50 desparasitaciones, 232 pesquisas clínicas de tensión arterial y de peso y talla y sesiones educativas de promoción para la salud.

Por su parte, la autoridad única de salud de Aragua, Yosmary Lombano, destacó el impacto de estos despliegues que acercan los servicios especializados directamente al hogar de las familias vulnerables. «Llegar al municipio Sucre con casi novecientos beneficios demuestra el compromiso de un Gobierno Bolivariano que protege de verdad en los momentos de contingencia. En esta etapa de reconstrucción social que lidera nuestra presidenta Delcy Rodríguez, estamos garantizando la salud a nuestro pueblo”.

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