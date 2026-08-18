Despliegan Aulas Viales en Mariño para promover seguridad y respeto al peatón

CIUDAD MCY.- En el contexto de las actividades formativas por el Día Internacional del Peatón, la Alcaldía del municipio Santiago Mariño, liderada por el alcalde Carlos Guzmán, de manera articulada con el Concejo Municipal y los organismos de seguridad ciudadana, desplegó una jornada especial de «Aulas Viales» bajo el plan preventivo «Cuidemos la Vida».

El abordaje pedagógico se concentró en los reductores de velocidad de la comunidad Ciudad Bendita, perteneciente a la Comuna «Todos Unidos en una Sola Voz».

La actividad de concientización y educación vial contó con la participación de los concejales Johan Zambrano y José Acosta, junto al articulador del Frente Preventivo del estado Aragua, Ovidio Peñuela, el impulso del diputado de la AN, Manuel Hernández, voceros del poder popular organizado y funcionarios de seguridad. Asimismo, la jornada contó con el acompañamiento de Carmen Rodríguez, directora municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, quien enfatizó la necesidad primordial de respetar a las personas con movilidad reducida en los pasos y cruces peatonales.

Durante el despliegue, el concejal Johan Zambrano explicó que las sesiones formativas estuvieron orientadas a conductores de vehículos particulares, transporte público y motorizados.

“Las charlas pedagógicas reforzaron el uso obligatorio y correcto del casco protector, la colocación del cinturón de seguridad, el acatamiento riguroso de la luz del semáforo y la prioridad de paso para los transeúntes, promoviendo una cultura de convivencia y prevención en los principales corredores viales mariñenses”, expresó.

Esta política de seguridad ciudadana y ordenamiento vial se ejecuta bajo las directrices estratégicas de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, y la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, en consonancia con la gestión del alcalde Carlos Guzmán.

La iniciativa se adscribe de forma directa a la Tercera Transformación (3T) de las 7T, enfocada en la Paz, Seguridad Ciudadana y Defensa Integral de la Nación, orientada a garantizar la soberanía, el orden interno y el derecho a una ciudad protegida y humana mediante la unión cívico-militar y la prevención integral.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

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