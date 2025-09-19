Bricomiles contribuyen a la construcción de una base popular sólida

CIUDAD MCY.-Con motivo del inicio del nuevo año escolar, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lidera desde el estado La Guaira, una actividad para supervisar los avances de las Brigadas Comunales Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) para la recuperación de las escuelas.

En la actividad, el mandatario nacional destacó los tres años de la creación de las Bricomiles. «Hoy estamos precisamente en las jornadas permanentes porque tenemos un conjunto de obras de las Bricomiles que han cumplido tres años, las creamos con el 1×10 del Buen Gobierno y han sido una bendición para recuperar escuelas, liceos, centros de salud y más allá a lo largo y ancho de nuestro país», señaló.

Asimismo, el jefe de Estado enfatizó que estas brigadas han contribuido a la construcción de una base popular sólida. «Además, han ido contribuyendo a lo que tenemos hoy: un gran Poder Popular».

«Venezuela tiene un gran poder hoy, pero todo el poder se basa en el poder del pueblo, no hay instituciones aéreas (…) en Venezuela existe una democracia con pies profundos en el terreno, estamos en el terreno, Venezuela construye con sus propias manos la nueva economía, la nueva sociedad y caminando con pies propios sin depender de nadie”, enfatizó.

Asimismo, resaltó la profunda unión que lo conecta con el pueblo venezolano, al reafirmar su único compromiso con la Patria y sus valores. “El pueblo de Venezuela no tiene precio y no se les vende a nadie. Ese es el tema de porque las oligarquías vende patrias, las mismas que traicionaron a Bolívar y mataron a Zamora (…) nuestro pueblo tiene siempre la misma actitud, y esas oligarquías del imperio saben que nosotros no tenemos precio”.

FUENTE VTV | FOTO CORTESÍA