Fuerza Armada eleva apresto operacional

CIUDAD MCY.-El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que la Operación Caribe Soberano 200 avanza en el archipiélago La Orchila con el despliegue de 12 buques venezolanos de diferentes clases y tipos, la participación de 22 aeronaves entre cazas de ala fija y rotatoria y más de 2.500 efectivos de tropas profesionales.

Además, se encuentran en el despliegue un grupo de 20 peñeros pertenecientes a la Milicia Especial Naval de pescadores en la región insular de Venezuela.

Todos “preparándonos en el terreno para así elevar el apresto operacional ante la amenaza militar que se ha levantado en el Caribe contra Venezuela”, indicó el alto mando castrense en un mensaje a través de Telegram.

Entretanto, Padrino López indicó que los efectivos venezolanos acatan estrictamente a “todo lo que corresponde en nuestra doctrina militar, una doctrina escrita, orientada por nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, continuada con mucho fervor por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro, escrita con nuestras propias manos”.

Por su parte, el director naval de apresto operacional de la Armada, Irwing Pucci, confirmó que la fuerza de tarea que comanda “se encuentra lista y dispuesta para garantizar la defensa, la soberanía en nuestros espacios acuáticos, marítimos y jurisdiccionales, para garantía de la soberanía y la paz”.

El plan de maniobra para la defensa está previsto para desarrollarse en tres días, con miembros de la Fuerza de Tarea Caribe, Aeroespacial, Terrestre, Marítimo, Faes, Inteligencia y Guerra Electrónica, Ingeniería, además del Grupo de Artillería.

