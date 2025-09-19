Ministro Cabello ratificó que los soldados van a las comunidades este sábado

CIUDAD MCY.-El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reafirmó que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro este sábado los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) estarán desplegados para visitar las comunidades en todo el país.

“Este sábado los soldados van a las comunas. Es el debut de los Cuadrantes de Paz incorporándose plenamente a la actividad. Ahí entra el pueblo, las Fuerzas Armadas completas con su milicia, con su Guardia; entran los compañeros de los distintos organismos policiales del país, los bomberos, Protección Civil (…) todos en perfecta fusión popular, militar y policial”, dijo.

Explicó que esta iniciativa representa la continuación de la actividad cívico-militar que comenzó la semana pasada con «El Pueblo va a sus Cuarteles», que responde también al llamado que realizó el presidente Maduro al pueblo a prepararse en defensa de la Patria.

“El presidente nos dijo que nos preparemos para hacer la transición de la lucha armada a la lucha no armada. No debe preocupar a nadie, porque es la preparación de un pueblo que quiere asegurar su tranquilidad, su soberanía y su independencia”, subrayó.

Indicó que esta acción responde a dos líneas fundamentales que guían esta movilización: la resistencia activa prolongada y la ofensiva permanente.

“Venezuela tiene que seguir siendo inexpugnable ante el imperialismo y sus aliados internos (…) Mientras el pueblo tenga el poder, el pueblo sabrá lo que tiene que hacer”, señaló y aseguró esto representa la paz del país.

El presidente Maduro anunció este jueves que los soldados de la FANB se desplegarán este sábado en los 5. 326 Circuitos Comunales con el objetivo de que el pueblo se instruya en el manejo del sistema de armas para la preparación de la defensa de la soberanía.

FUENTE AVN | FOTO CORTESÍA