Brigada de Salud Mental capacita a vecinos de Tejerías en Primeros Auxilios Psicológicos

CIUDAD MCY.- En respuesta a las necesidades de la comunidad de Las Tejerías, tras los movimientos telúricos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio, se desplegó la Brigada de Salud Mental del municipio, con el objetivo de brindar contención emocional y herramientas de gestión emocional para el personal de primera respuesta.

En este sentido, la directora de la Brigada de Salud Mental de Las Tejerías, Lizyani Páez, refirió que “conscientes de que la reconstrucción no solo es estructural, sino también emocional, la brigada ha priorizado la formación y el cuidado de quienes cuidan, tal como lo ha orientado el alcalde, Régulo La Cruz”. En este sentido, precisó que, durante los días subsiguientes a los sismos, se han dictado talleres intensivos de Primeros Auxilios Psicológicos, diseñados específicamente para dotar de herramientas prácticas al personal del área social, docentes y personal administrativo de diversas instituciones gubernamentales.

El objetivo de dichas capacitaciones es multiplicar el alcance de la atención en crisis, permitiendo que los maestros en las aulas, los trabajadores sociales en las comunidades y el personal administrativo en las instituciones identifiquen señales de alerta, manejen situaciones de estrés agudo y ofrezcan un puente seguro hacia la estabilidad emocional de niños, jóvenes y adultos.

Es preciso destacar que dichos talleres son facilitados por personal calificado, entre quienes se encuentran la psicóloga, Giselle Poller; la psiquiatra, Juana Herrera y la terapista ocupacional, Yolveri Daza, quienes han hecho énfasis en que la “salud mental es una prioridad en momentos de crisis. Nuestro compromiso es acompañar a cada habitante de Las Tejerías a procesar el impacto de este evento, fortaleciendo el tejido social desde la empatía y la resiliencia”, enfatizó Páez.

De igual forma, la directora de la Brigada de Salud Mental comentó que más de 200 personas de Las Tejerías han participado en los talleres; mientras que 21 personas han sido asistidas de forma individual, al tiempo que se ha brindado atención a 15 personas que han llegado desde La Guaira; “También estamos haciendo actividades psicoeducativas para el control emocional de los niños, niñas y jóvenes”, comunicó.

PRENSA ALCALDÍA DE LAS TEJERÍAS

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