Zoológico Las Delicias anunció nacimiento de un venado cola blanca

El recién nacido destaca por su característico pelaje rojizo salpicado con sutiles manchas blancas, un rasgo biológico indispensable que le sirve como camuflaje natural durante sus primeros meses de vida.

CIUDAD MCY.- La familia del Zoológico de las Delicias de Maracay continúa creciendo, ya que las autoridades del albergue de la fauna aragüeña anunciaron con éxito el nuevo nacimiento de una nueva cría de venado cola blanca, (Odocoileus virginianus), un acontecimiento que fortalece el programa de reproducción y conservación de especies que se desarrolla de manera permanente en este emblemático recinto histórico.

La información fue difundida a través de las redes sociales del recinto @zoologicolasdelicias, donde se pudieron observar las imágenes de la madre venada con un instinto protector inquebrantable, limpiando y custodiando a su pequeña cría.

El equipo médico veterinario y de cuidadores del Zoológico Las Delicias, expresaron en la publicación su entusiasmo ante el hecho. «La vida siempre encuentra una forma maravillosa de abrirse paso, hoy tenemos la inmensa alegría de anunciar el nacimiento de un hermoso venado de cola blanca»

La llegada del cervatillo, caracterizado por su pelaje rojizo con sutiles manchas blancas que le sirven como camuflaje natural, representa un importante logro científico y operativo para la institución, reafirmando su rol como un centro de vanguardia en materia reproductiva dentro del país.

Cabe mencionar que, el venado cola blanca es una especie nativa de diversas regiones del continente americano y es considerado un símbolo fundamental de la vida silvestre en países como Colombia y Costa Rica.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA