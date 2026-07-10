GBA mantiene constante monitoreo tras eventos sísmicos del 24 de junio

La gobernadora Joana Sánchez informó a través de su programa televisivo y radial “Aragua nos une” que se realizan inspecciones en las edificaciones afectadas, cuencas hídricas y anunció la reactivación de obras que mejorarán la conectividad nacional

CIUDAD MCY.- Este viernes 10 de julio, el programa “Aragua nos une” regresó a las pantallas y emisoras radiales del estado, en el que la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, ofreció información de primera mano a todos los aragüeños sobre distintos tópicos de interés en la región.

La sala de monitoreo de Protección Civil Aragua (PC-Aragua) fue el escenario de esta cuarta transmisión, desde donde la gobernadora Sánchez inició su programa dando un mensaje de fuerza, unión y resiliencia a todos los venezolanos afectados por los movimientos telúricos del pasado 24 de junio.

La mandataria aragüeña mencionó que, desde el día uno, el equipo multidisciplinario del Colegio de Ingenieros, Ingeniería Municipal, el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y geólogos se encuentran desplegados monitoreando las edificaciones del estado.

“380 edificaciones han sido inspeccionadas y se ubican en las clasificaciones amarillo, verde y rojo. Tenemos un total de 284 edificios en verde, en color amarillo tenemos 81 inmuebles, que serán rehabilitados, y en evacuación temporal 15 edificios que están en zona roja”, informó la Gobernadora.

Asimismo, Sánchez detalló que en el municipio Tovar fueron inspeccionadas 150 viviendas, entre ellas 82 sin afectaciones, 41 en proceso de rehabilitación y 29 en evacuación.

En este sentido, la vocera del Pueblo de Aragua indicó que en Tovar fueron enviados los materiales para la recuperación de las viviendas afectadas, en los que incluyeron 2 mil láminas de techo galvanizado tipo zinc, cemento, bloques, tubos estructurales e insumos que serán utilizados en las labores de rehabilitación y reconstrucción de los hogares damnificados en la localidad.

MONITOREO ÁEREO

En otro orden de ideas, la mandataria aragüeña mencionó que, en el marco de las acciones post terremotos, se ha realizado un monitoreo aéreo en todo el estado, en el que el equipo del Gobierno Bolivariano de Aragua, especialistas y geólogos están desplegados inspeccionando las cuencas hídricas y las zonas del Parque Nacional “Henri Pittier”.

“Los expertos en la materia supervisaron más de cerca el comportamiento del embalse de Zuata, la laguna de Taiguaiguay y el muro de contención de Mata Redonda y La Punta. También se realizó el monitoreo en la fila Capitán, donde evaluaron las condiciones del terreno e identificaron la extensión del área afectada”, señaló la jefa del Ejecutivo regional.

Cabe mencionar que, la pista aérea BAEL, ubicada en Palo Negro, municipio Libertador, fue el punto de aterrizaje de delegaciones de 10 países que llegaron con la misión de brindar apoyo a los cuerpos de brigadistas del país.

ACTIVACIÓN DE VUELOS Y OBRAS

En medio de la contingencia, la Gobernadora anunció que se realizó la activación de nuevas rutas aéreas en el aeropuerto Los Tacarigua, ubicado en el municipio Girardot.

El primer vuelo despegó con destino al Archipiélago Los Roques y progresivamente se incorporarán rutas hacia Barcelona, Puerto Ayacucho, Barinas y Barquisimeto, con el objetivo de brindar apoyo a las familias y fortalecer la conectividad nacional.

Otra de las obras que fue evaluada y que será activada próximamente fue el Terminal de Oriente, Occidente y Metrobús Aragua.

En este particular, Sánchez mencionó que la estación de autobuses ofrecerá unidades de transportes óptimas y rutas seguras que mejorarán la movilidad urbana.

MANIOBRAS EN BOSQUE LINDO

Por último, Sánchez mencionó que en el municipio Santiago Mariño, específicamente en Residencias Bosque Lindo, se desplegaron más de 300 funcionarios que realizaron maniobras de búsqueda y rescate por más de 280 horas.

“Desde el mismo 24 de junio nos concentramos en Turmero, donde nuestra brigada de riesgos y administración de desastres estuvo ahí trabajando, culminando las labores el 4 de julio, a las 9 de la noche. Logramos rescatar una persona y cinco animales de compañía que recibieron una atención inmediata para su recuperación”, informó la mandataria aragüeña.

Asimismo, concluyó que el doble sismo registrado en el país dejó 18 víctimas en el estado Aragua específicamente en los municipios Mariño, Tovar y Bolívar.

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