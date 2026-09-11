Brindaron atención médico-quirúrgica a funcionarias de la Policía Municipal de Zamora

CIUDAD MCY.- Las instalaciones del Hospital “Dr. José Rangel” de Villa de Cura sirvieron de escenario para el desarrollo exitoso de una jornada especial del Plan de Atención Médico-Quirúrgica, destinada a proteger a las funcionarias y esposas de los funcionarios del cuerpo de la Policía Municipal de Zamora. El operativo institucional se ejecutó bajo los parámetros de la cuarta línea estratégica del Plan de las 7 Transformaciones (7T), impulsado por el Gobierno nacional a través de las directrices de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado.

La actividad asistencial se consolidó gracias al esfuerzo conjunto y articulado con las políticas de bienestar social de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, enlazando las capacidades de la red hospitalaria con la alcaldía de la jurisdicción. Durante el despliegue, un total de 12 pacientes recibieron valoración médica especializada, evaluaciones ecográficas detalladas y exámenes de laboratorio completos, estos últimos financiados de manera directa por el ejecutivo municipal para garantizar la gratuidad del servicio.

El alcance del abordaje incluyó una respuesta quirúrgica de alta resolución, logrando la intervención quirúrgica efectiva de 5 mujeres del grupo atendido. Los procedimientos permitieron corregir diversas patologías preexistentes de forma oportuna, asegurando el suministro preoperatorio y el debido seguimiento médico para su total recuperación sin costo alguno.

La autoridad única de Salud del estado Aragua, Yosmary Lombano, argumentó que dignificar la salud de los cuerpos de seguridad del Estado forma parte de las prioridades del sistema público. «Nos mantenemos desplegados en esta etapa de reconstrucción de nuestra red hospitalaria, optimizando los planes quirúrgicos para ofrecer respuestas inmediatas a nuestras mujeres de la Patria, quienes diariamente arriesgan sus vidas para resguardar la tranquilidad de nuestras comunidades», aseveró Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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