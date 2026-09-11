Fundacite Aragua impulsa el talento tecnológico juvenil

El reinicio de las clases marca una etapa clave para dinamizar el aprendizaje tecnológico entre niños y jóvenes, consolidando un espacio donde la creatividad y el pensamiento reflexivo convergen para construir el futuro técnico del estado

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por cultivar el talento científico en la entidad, el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), mediante la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) Aragua, anunció la reactivación formal de las actividades formativas en el Núcleo de Robótica Ingenio-Bot. También sirvió de escenario para el taller de Ajedrez Científico, iniciativa adscrita al programa nacional Semilleros Científicos.

Durante la jornada de reapertura se le dio la bienvenida a un nuevo grupo de estudiantes en la sede central de Fundacite Aragua, quienes participaron de manera entusiasta en un taller de introducción a la robótica.

En el encuentro, los facilitadores dotaron a los participantes de herramientas teórico-prácticas orientadas al dominio de la programación, la electrónica y el diseño de prototipos, propiciando un entorno de aprendizaje activo donde la teoría cobra vida a través de la práctica directa.

Esta estrategia institucional se articula de manera directa con las directrices del Programa Nacional Semilleros Científicos. Este abordaje consolida la ciencia y la tecnología como motores de la soberanía nacional, incentivando el pensamiento crítico, la innovación y la vocación técnica desde las edades más tempranas.

La institución mantendrá abiertas las convocatorias para los nuevos módulos formativos, consolidando a la entidad como un punto de referencia en la alfabetización tecnológica regional.

IMPULSO DEL PENSAMIENTO LÓGICO

Con el objetivo de fortalecer las capacidades cognitivas y el razonamiento lógico desde edades tempranas, Fundacite Aragua, también sirvió de escenario para el taller de Ajedrez Científico. La jornada contó con la conducción del facilitador Jesús Herrera, quien guio a los asistentes en los fundamentos básicos de esta disciplina milenaria. Bajo su orientación, los participantes conocieron las reglas del juego y exploraron el ajedrez como una herramienta pedagógica que estimula el pensamiento lógico, la planificación estratégica y la toma de decisiones.

Tras la fase teórica, los niños, niñas y jóvenes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos, con partidas entre los asistentes. Este ejercicio práctico les permitió afianzar conceptos y experimentar de primera mano la relación entre el deporte ciencia y el desarrollo intelectual.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESIA FUNDACITE