PBA celebró 52° aniversario con entrega de reconocimientos

Destacados funcionarios recibieron las barras de Honor al Mérito, Buena Conducta, Años de Servicio, Héroes y Heroínas de la Patria

CIUDAD MCY.- En continuidad a las actividades conmemorativas por el 52° aniversario de la Policía Bolivariana de Aragua, se llevó a cabo el acto central de celebración del órgano de seguridad donde fueron entregados reconocimientos a los funcionarios por su destacada labor y permanencia en la institución, el mismo tuvo lugar en el Teatro Ateneo de Maracay (TAM).

‎Durante el acto, presidido por Belén Arteaga, secretaria general de Gobierno, G/D Jesús Ramón Fernández Alayón, secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana y Katiana Hernández, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), los hombres y mujeres de azules recibieron las barras y botones por Honor al Mérito, Buena Conducta, Años de Servicio, Héroes y Heroínas de la Patria.

‎En validación al apoyo institucional ofrecido por los distintos Poderes Públicos y entes del Ejecutivo regional, también se otorgaron distinciones a personalidades en cuyo trabajo resalta el valor por la seguridad de la región y el pueblo.

‎Dentro de ese contexto, y en nombre de la gobernadora Joana Sánchez, la secretaria Arteaga elevó su felicitación a los hombres y mujeres que integran las filas de la Policía Bolivariana de Aragua, en miras de reforzar el espíritu y convicción de labores. «Sigamos juntos garantizando Honor, Integridad y Servicio», manifestó.

‎Cabe señalar que, en la 3T del Plan de la Aragüeñidad, se contempla la consolidación de este cuerpo bajo un modelo de cercanía con la sociedad y garante de paz, hecho que se ejecuta bajo las distintas estrategias de formación y dotación de herramientas, gracias al apoyo de la presidenta Delcy Rodríguez y dirección de la gobernadora Joana Sánchez.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESIA @BELALEJ_ARTEAGA