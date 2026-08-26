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Teatro Estable de Maracay anunció agenda de trabajo para el cierre de 2006

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PorRafael Velásquez

Ago 26, 2026

 

Para los últimos meses del año, la agrupación idea múltiples proyectos que demuestren el talento regional

CIUDAD MCY.- Para el último cuatrimestre del año, el grupo Teatro Estable de Maracay detalló y afianzó su agenda de trabajo con el objetivo de realizar diversas actividades y encuentros, mismos que permitan masificar las artes escénicas.

Durante una reunión organizativa, que contó con la participación del secretario de Cultura, Nicolás González y el director de la institución, Weston Lizcano, se planificaron estrategias para ofrecer una programación de primer nivel a los aragüeños, mediante la ejecución de las propuestas innovadoras.

Como parte de las políticas en esta materia, expresadas en el Plan de la Aragüeñidad, se pretende garantizar las herramientas y espacios idóneos para que el talento de los integrantes resalte sobre las tablas.

Una publicación en la cuenta de Instagram de la Secretaría de Cultura (@seculturaaragua), señala: “el telón se abre en Aragua para seguir haciendo historia”, esto en referencia a los proyectos que se tienen para el disfrute de la colectividad.

 

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTOS | SECRETARÍA DE CULTURA

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Por Rafael Velásquez