Teatro Estable de Maracay anunció agenda de trabajo para el cierre de 2006

Para los últimos meses del año, la agrupación idea múltiples proyectos que demuestren el talento regional

CIUDAD MCY.- Para el último cuatrimestre del año, el grupo Teatro Estable de Maracay detalló y afianzó su agenda de trabajo con el objetivo de realizar diversas actividades y encuentros, mismos que permitan masificar las artes escénicas.

Durante una reunión organizativa, que contó con la participación del secretario de Cultura, Nicolás González y el director de la institución, Weston Lizcano, se planificaron estrategias para ofrecer una programación de primer nivel a los aragüeños, mediante la ejecución de las propuestas innovadoras.

Como parte de las políticas en esta materia, expresadas en el Plan de la Aragüeñidad, se pretende garantizar las herramientas y espacios idóneos para que el talento de los integrantes resalte sobre las tablas.

Una publicación en la cuenta de Instagram de la Secretaría de Cultura (@seculturaaragua), señala: “el telón se abre en Aragua para seguir haciendo historia”, esto en referencia a los proyectos que se tienen para el disfrute de la colectividad.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTOS | SECRETARÍA DE CULTURA