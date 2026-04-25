Gobierno de Aragua despliega operativo integral de saneamiento en el municipio Libertador

Avenida Los Aviadores y la Ciudad Socialista recibieron atención directa con jornada de desmalezamiento y limpieza integral

En un esfuerzo conjunto por optimizar los servicios públicos y garantizar espacios dignos para la ciudadanía, más de 150 trabajadores se desplegaron en la avenida Los Aviadores del municipio Libertador y en sectores de Palo Negro, ejecutando un plan intensivo de mantenimiento y saneamiento ambiental.

El operativo, que contó con la participación articulada de FundAragua, Vías de Aragua, Fundaparques y Aramica, logró la intervención de más de 5 mil metros cuadrados en la arteria vial de Palo Negro. Las cuadrillas realizaron labores de desmalezamiento, barrido, poda menor y la disposición final de desechos sólidos y vegetales.

Asimismo, de manera simultánea, las labores se extendieron a la Ciudad Socialista Los Aviadores, donde se ejecutó la limpieza de 2 mil 200 metros cuadrados en el canal de aguas pluviales, esta acción estratégica busca asegurar el correcto flujo del sistema de drenaje y prevenir posibles anegaciones ante la llegada del ciclo de lluvias.

Este despliegue se ejecuta bajo las líneas de acción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, con la supervisión del secretario de servicios públicos, Rodolfo Ramírez; importante destacar que estas acciones, el gobierno regional reafirma su compromiso con el mantenimiento preventivo y la transformación de las ciudades humanas, elevando directamente la calidad de vida de las familias en el municipio Libertador.

PRENSA FUNDAPARQUE

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