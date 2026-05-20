Cabello:» Gobierno Nacional trabaja para incorporar 600 megavatios al sistema eléctrico»

CIUDAD MCY.- El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, resaltó que para solventar los problemas energéticos del país se espera incorporar pronto 600 megavatios y aseguró que actualmente Venezuela tiene la demanda de energía eléctrica más alta en toda su historia.

“El tema de la luz es un problema muy serio, nosotros esperamos activar 600 megavatios que van a incorporarse pronto. Ojalá no tengamos mayores inconvenientes”, indicó Cabello durante su intervención en el encuentro de la segunda fase de la Peregrinación Nacional contra las sanciones, en Zulia.

Asimismo, afirmó que el país cuenta con la demanda más alta de energía eléctrica en toda su historia al producir más producto interno bruto, pero la generación de energía sigue siendo la misma.

“Nosotros tenemos hoy una demanda de energía que es la más alta en toda la historia de Venezuela… Una de las razones es que estamos produciendo más y lo que se está produciendo es el producto interno bruto, pero la producción, la generación eléctrica sigue siendo la misma de antes”, detalló el vicepresidente sectorial.

Por otro lado, comentó que diariamente llegan propuestas de Caracas para el tema de la energía eléctrica del Zulia.

En ese sentido, recordó que para la energía eléctrica “hace falta dinero para la inversión”, lo cual se dificulta por el tema de las sanciones. Aun así destacó que la presidenta encargada Delcy Rodriguez continúa reuniéndose con empresas proveedoras de sistemas eléctricos que vengan al país.

“Pero todos los días la presidencia está reuniéndose con gente, vinieron unas empresas proveedoras de sistemas eléctricos de las mejores del mundo, pues vinieron al país. Estamos esperando que ellos presenten su propuesta para repotenciación de algunos sitios y es uno de los problemas fundamentales, no solo del Zulia, sino en toda Venezuela”, manifestó Cabello.

FUENTE: AVN

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