Inicia la segunda etapa de la Gran Peregrinación Nacional por una Venezuela libre de sanciones

CIUDAD MCY.-La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde Ciudad Bolívar dio inicio a la segunda etapa de la Gran Peregrinación Nacional por una Venezuela libre de sanciones y en paz.

Acompañada por la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, los vicepresidentes sectoriales Héctor Rodríguez y Juan José Ramírez, y los ministros Héctor Silva y Ángel Prado, la Mandataria Nacional Encargada destacó los avances logrados en los planes y proyectos industriales, extendiendo un reconocimiento especial a la labor de los trabajadores de las industrias básicas.

«Esta etapa de peregrinación es para ir al corazón de la Venezuela productiva en todos los niveles. Desde la economía industrial, a la economía del emprendimiento, a la economía local y comunal. Vamos al corazón productivo de Venezuela», explicó Rodríguez.

La Jefa de Estado destacó que este recorrido nacional busca visibilizar las grandes potencialidades del país, reafirmando el poder de resistencia del pueblo venezolano, inspirado en la Doctrina Bolivariana, siendo la herramienta clave para superar los obstáculos externos y consolidar un modelo económico propio.

La Jefa de Estado destacó que este recorrido nacional busca visibilizar las grandes potencialidades del país, reafirmando el poder de resistencia del pueblo venezolano, inspirado en la Doctrina Bolivariana, siendo la herramienta clave para superar los obstáculos externos y consolidar un modelo económico propio.

Finalmente, la Presidenta Encargada hizo un llamado a la unión nacional para marchar juntos en esta jornada de trabajo y compromiso, recorriendo cada rincón del territorio para fortalecer la capacidad productiva de la nación.

En su alocución brindó un mensaje de fe y esperanza exhortando al pueblo a continuar esta peregrinación para seguir luchando contra las sanciones en pro de la paz, la tranquilidad y el bienestar de todas y todos los venezolanos.

EMPRESAS BÁSICA

Bajo el imponente sol de Guayana, en la histórica tierra del oro y el hierro que simboliza la grandeza de la Nación, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un recorrido de inspección por las instalaciones de la empresa estatal Conductores de Aluminio del Caroní (Cabelum), ubicada en el estado Bolívar.

Este encuentro, enmarcado en el «Gran Peregrinaje Nacional por una «Venezuela sin Sanciones y en Paz», se realzó el compromiso de los hombres y mujeres que resguardan la reserva del futuro energético del país desde la cuna de nuestra independencia.

Durante la actividad, la Mandataria Encargada compartió junto a la clase trabajadora de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), quienes con inventiva y patriotismo han mantenido la vanguardia productiva del aluminio a pesar del bloqueo económico.

Al mismo tiempo, acompañada por las autoridades del sector de las Industrias Básicas y representantes de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT); constató el estado operativo de las líneas de producción, las cuales abastecen de conductores eléctricos y alambrón de aluminio tanto al mercado nacional como a proyectos internacionales de exportación.

Con esta inspección a Cabelum, el Gobierno Bolivariano fortalece su compromiso con el desarrollo de la agenda de las Siete Transformaciones (7T), situando a la vanguardia a los sectores estratégicos que garantizan los servicios, la sustitución de importaciones y la generación de divisas para el bienestar de toda la población venezolana.

ENCUENTROS CON SECTORES PRODUCTIVOS

En aras de consolidar el nuevo modelo económico diversificado y potenciar las capacidades industriales del país, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró un encuentro con representantes de los Motores Productivos y autoridades del estado Bolívar.

Este encuentro estuvo enmarcado en las líneas estratégicas de las 7 Transformaciones del Plan de la Patria, con el propósito de evaluar los avances en los planes de producción, coordinación de nuevas alianzas estratégicas e impulsar la Agenda Económica Bolivariana desde una de las regiones con mayor potencial minero, industrial y agropecuario de la Nación.

La jornada contó con la participación de líderes del sector público y privado, quienes contribuyen al reimpulso de las industrias básicas, el fortalecimiento de la soberanía productiva y el estímulo a la inversión nacional e internacional en áreas de minería ecológica, metalurgia y vialidad.

Por tanto, con estas acciones, el Ejecutivo Nacional ratifica su política de diálogo constructivo y trabajo directo con las fuerzas vivas del país, blindando la producción nacional y promoviendo la estabilidad económica de Venezuela.

IMPULSO DEL DESARROLLO RURAL

La jornada tuvo lugar en el sector Puerto Miranda II de la parroquia Panapana, orientada a promover el impulso del desarrollo rural y producción de base para la independencia económica plena del pueblo venezolano.

En este orden de ideas, es relevante destacar que esta segunda etapa de la movilización nacional tiene como prioridad profundizar el despliegue directo en los sectores populares y las comunidades que se encuentran produciendo sus propios bienes y servicios.

Asimismo, es de interés resaltar que con este encuentro se demostró que la producción comunitaria en el estado Bolívar trasciende el impacto económico, fortaleciendo la corresponsabilidad, la planificación popular y la participación directa de los habitantes en la construcción de un modelo de desarrollo endógeno, soberano y profundamente inclusivo para la Venezuela del futuro.

Durante la actividad, la Mandataria Encargada estuvo acompañada por líderes del Poder Popular, así como de Ángel Prado, ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana; Héctor Rodríguez, vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial; Carlos Hernández, vocero de la Primera Transformación (1T); Emes Sifontes, vocero de la Sala de Autogobierno Comunal; Katiuska Navarro, representante del Comando de Comunidad de Base Integral; entre otros.

VENEZUELA LOGRA 100% ABASTECIMIENTO

Desde ciudad Bolívar, durante el inicio del «Gran Peregrinaje Nacional por una Venezuela sin Sanciones y en Paz», la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este martes un encuentro Comunal Productivo con la Comuna Panapana Socialista, en el que anunció que el país produce prácticamente el 100% de los productos de consumo nacional.

Destacó que, gracias a una política sostenida de producción de alimentos por parte de los trabajadores y productores del campo, la Nación ha podido superar los efectos derivados del bloqueo y las sanciones, avanzando en el objetivo estratégico de potenciar la economía nacional y el fortalecimiento de la comuna, como unidad socioproductiva.

“Esto lo venimos hablando desde el año pasado… de todo lo que puede garantizar la economía comunal para liberarnos del bloqueo, garantizar los alimentos”, refirió en torno al rol protagónico que han tenido los comuneros y comuneras en la resistencia frente a las medidas coercitivas unilaterales.

Finalmente, exaltó refirió que con el apoyo de todos los sectores económicos del país vinculados a la soberanía alimentaria, Venezuela hoy se autoabastece: “Qué mayor libertad que no nos puedan someter ni chantajear por los alimentos. Que Venezuela produzca sus alimentos… Lo hemos logrado con esfuerzo”.

PROYECCIONES A FUTURO

En un llamado firme hacia la soberanía nacional y el desarrollo productivo, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, definió una hoja de ruta clara para el futuro inmediato de del país, fundamentada en dos grandes pilares estratégicos: justicia histórica por la Nación y alcanzar la plena igualdad social de la población.

Asimismo, puntualizó que el Estado venezolano concentra sus esfuerzos en resarcir los daños causados a través del diálogo diplomático, garantizando que el país recupere plenamente sus capacidades productivas y de desarrollo.

En el mismo orden de ideas, Rodríguez señaló que el gran desafío social de esta etapa es reducir drásticamente las desigualdades que el pueblo heredó como consecuencia directa del bloqueo financiero y comercial de los últimos años.

Cabe resaltar, que la presidenta (E) Delcy Rodríguez reafirma una vez más su compromiso con la construcción de un modelo de equidad, donde se garantice un futuro de estabilidad para todos los venezolanos.

CONGRESO NACIONAL DE ECONOMÍA COMUNAL

En el marco de la segunda etapa de la peregrinación por una Venezuela libre de sanciones, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, instruyó al ministro de las Comunas, Ángel Prado, la realización del Primer Gran Encuentro Nacional de la Economía del Emprendimiento y la Economía Comunal.

La Mandataria Encargada destacó que este espacio servirá comouna vitrina fundamental para conectar las experiencias locales con el desarrollo productivo del país, abriendo el camino para que las comunidades organizadas den el salto definitivo hacia la generación de cadenas de valor.

El objetivo central del encuentro será que las estructuras de base muestren el potencial de sus productos y se proyecten con fuerza en el escenario comercial tanto nacional como internacional.

Al respecto, la Presidenta Encargada subrayó la capacidad de autogestión de los sectores populares y el propósito estratégico de la convocatoria al declarar: “Vayan allá con sus productos, vayan allá a mostrarle a Venezuela y al mundo que ya estamos listos las comunas para ser exportadores… que las comunas estamos listos para ser extraordinarios embajadores económicos de Venezuela”.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA