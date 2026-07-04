Feria de Asfaltado mejora vialidad en Santa Cruz

Las labores se desarrollan en la Comuna Agroindustrial “Unidos por la Revolución”, donde se optimizará el flujo vehicular y se fortalecerá la seguridad, tanto para conductores como para transeúntes

CIUDAD MCY.- La calidad de vida de los ciudadanos del municipio José Ángel Lamas, específicamente de la calle Pinto Salinas del sector 5 de julio II, perteneciente a la Comuna “Agroindustrial Unidos por la Revolución”, se evidencia positivamente con las ferias de asfaltado que se desarrollan en la jurisdicción.

La intervención en la infraestructura vial, logra optimizar la movilidad y fluidez del tráfico, permitiendo reducir el riesgo de accidentes de tránsito.

Las labores forman parte de las políticas de atención integral a la infraestructura vial impulsadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, bajo las orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto a la gestión municipal, encabezada por el alcalde Tony García.

Los trabajos de mejoras fueron ejecutados por las cuadrillas técnicas de la empresa estadal, Vías de Aragua, que realizaron la colocación de mezcla asfáltica en caliente en una carpeta corrida sostenida, lo que permitirá garantizar una circulación más fluida y en condiciones seguras, tanto para conductores como para peatones, en beneficio directo de las familias que hacen vida en el sector.

Este despliegue responde directamente a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, alineándose estrictamente con la Segunda Transformación «Ciudades más Humanas y Servicios Públicos».

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA