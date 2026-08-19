Caficultores de Revenga debatieron sobre la normativa vigente del café

Los productores del rubro intercambiaron ideas sobre el Reglamento General de la Ley para el Fomento y Promoción del Café

CIUDAD MCY.- En el marco de fortalecer e impulsar el sector cafetalero del municipio José Rafael Revenga, se realizó la discusión del Reglamento General de la Ley para el Fomento y Promoción del Café, en las inmediaciones del Fundo Zamorano ubicado en la comuna Paula Correa.

​El encuentro reunió a María Alejandra Rosales, directora regional del Ministerio de Agricultura, Yosek Rojas, director municipal de Desarrollo Económico, Carlos Perdomo representante de los Consejos Campesinos, concejales, líderes comunitarios, caficultores y caficultoras que entregaron propuestas para el impulso del sector cafetalero.

​Entre las propuestas que entregaron los caficultores de los sectores El Socorro, El Rosario y El Café se encuentran la conformación de una Identidad Geográfica Protegida (IGP), fomentar el agroturismo caficultor del municipio y seguir impulsando el desarrollo económico del municipio José Rafael Revenga.

​Durante el encuentro, la representante del ministerio aplaudió la organización y el compromiso de los caficultores locales “hicimos la discusión del Reglamento General de la Ley para el Fomento y Promoción del Café, un encuentro que nos permitió interactuar y llevarnos las propuestas de los agricultores para impulsar el desarrollo del sector cafetalero en estas zonas productivas”.

​Del mismo modo, José Martínez, productor del sector El Socorro calificó el encuentro como muy productivo, puesto que se evidencia el interés y el compromiso de las entidades involucradas en aportar al crecimiento de las zonas agroproductivas en beneficio de los habitantes.

​Para finalizar, las autoridades regionales hicieron entrega de una máquina despulpadora y una trilladora de café como aporte para el mejor desempeño del gremio cafetalero en el municipio, lo que le permite al sector agrícola mejorar las condiciones de producción para avanzar en los proyectos que se vienen desarrollando.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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