Cagua se consolidó como capital espiritual de Aragua con caminata de la Misericordia

El recorrido que llevó por lema Caminando por la paz con tu gran misericordia Señor fue concebido como un acto profundo de reconciliación y reflexión cristiana tras la Semana Santa

CIUDAD MCY.- El pasado domingo 12 de abril, los fieles creyentes recorrieron las calles del municipio Sucre como un acto de fe, reconciliación y reflexión en el marco de la celebración de la sexta camina Diocesana de Jesús de la Misericordia.

En recorrido, bajo el lema «Caminando por la paz, con tu gran misericordia Señor», contó con el acompañamiento de Joana Sánchez, vocera de la Aragüeñidad y Wilson Coy, alcalde de la jurisdicción.

La ruta de bendición inició en la parroquia Nuestra Señora de Fátima (Fundacagua) donde más de 9 mil fieles provenientes de cinco estados del país recorrieron 7 kilómetros hasta llegar a la parroquia Corpus Christi de Corinsa, donde se realizó una santa eucaristía presidida por Monseñor Enrique Parravano, Obispo de la Diócesis de Maracay.

El evento fue propicio para que los asistentes hicieran una solicitud espiritual por la salud de los enfermos, por el bienestar de sus familiares y por la paz del estado y el país.

En este encuentro la gobernadora Sánchez manifestó que la actividad religiosa posicionó a Cagua como la capital espiritual de Aragua.

«Esté acto de fe, nos convoca con la unión, la reconciliación y nos invita a la reflexión como hijos e hijas de Jesús», afirmó la mandataria regional.

Por su parte, el Wilson Coy expresó que, “este domingo siguiente al domingo de resurrección es para recordar el amor compasivo de Dios y el perdón».

Cabe mencionar que las autoridades constataron que la movilización religiosa contó con el despliegue de Protección Civil, Bomberos de Aragua, Policía Nacional y Estadal, quienes garantizaron que esta fiesta de fe fuera un refugio de paz.

Esta sexta caminata no solo cumplió un propósito religioso, sino que logró atraer a visitantes de diversas regiones del país, quienes año tras año se suman a esta manifestación de fe en honor al Señor de la Misericordia.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA