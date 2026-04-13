Movimiento de Maestros Bolivarianos activa agenda de dialogo y acción en Aragua

Las actividades, que iniciaron con la entrega del documento, incluyen jornadas de organización, encuentros en planteles y espacios de discusión que servirán como antesala al segundo congreso de educación, previsto para las próximas semanas

CIUDAD MCY.- La construcción de consensos dentro del sector educativo marcó el inicio de una nueva agenda gremial en Aragua, activada desde la Plaza Bolivariana del Liceo Agustín Codazzi, municipio Girardot.

En este contexto, el Movimiento de Maestras y Maestros Bolivarianos, constituido por representantes del gremio docente, junto a personal obrero, administrativo y cocineras, realizaron la entrega formal de una ruta de trabajo ante la autoridad única de Educación en la entidad, profesora Leira Suárez.

El documento establece una programación de actividades que se desarrollará durante los próximos días de abril, con presencia en los 18 municipios del estado.

La agenda contempla encuentros en instituciones educativas, mesas de trabajo, rutas móviles y jornadas de diálogo de paz, concebidas como espacios para la participación activa y la construcción colectiva de propuestas orientadas tanto a la calidad educativa como a las condiciones del sector.

Durante la jornada, la autoridad única de Educación destacó el acompañamiento institucional a esta iniciativa impulsada por el propio gremio docente Bolivariano, subrayando su importancia como expresión organizada del gremio.

“Recibimos esta ruta de trabajo con el mayor compromiso, brindando un espaldarazo a estas luchas que vienen desarrollando los movimientos de educación, comprometidos con la reivindicación de nuestros trabajadores y con el cese de las sanciones”, expresó Suarez.

Asimismo, hizo un llamado a toda la comunidad educativa docentes, familias y organizaciones vinculadas, a sumarse a estas jornadas, destacando que los espacios de encuentro «permitirán fortalecer el diálogo y consolidar acuerdos en función del sistema educativo».

Por su parte, la profesora Kenia Mayorga, en representación del Movimiento de Maestras y Maestros Bolivarianos, explicó que esta planificación responde a un proceso organizativo que integra a los 18 municipios, con acciones que se desplegarán de manera continua a través de distintas dinámicas de trabajo.

“Estamos haciendo entrega de esta ruta para abordar las sanciones que han venido afectando al sector y avanzar hacia la recuperación del ingreso económico de los docentes, así como en la construcción de un mejor proceso educativo”, señaló.

Al mismo tiempo, Mayorga reiteró que la agenda no solo responde a necesidades materiales del gremio, sino también al compromiso con la formación integral de los estudiantes y el fortalecimiento del sistema educativo en su conjunto.

De esta manera, el sector educativo aragüeño avanza en una dinámica de organización y participación que promueve el diálogo, la articulación territorial y la construcción de consensos como base para el desarrollo de políticas educativas orientadas al bienestar colectivo.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESÍA