Con la adecuación del sistema de agua potables, rehabilitación de espacios deportivos y limpieza de áreas públicas, los habitantes ostentan una municipalidad en óptimas condiciones en vía hacia el desarrollo

CIUDAD MCY.- Los habitantes del municipio San Casimiro son beneficiados con mejoras estructurales y de servicios que implementa el Ejecutivo municipal. En base a los planes de gestión gubernamental, las cuadrillas mantienen un despliegue permanente en todo el territorio.

Como ejemplo de ello, el Complejo Deportivo Gilberto García presenta un 65% de avance en cuanto a los trabajos de rehabilitación, entre los que destacan el levantamiento de la cerca perimetral, limpieza general mediante el barrido y recolección de desechos sólidos.

“Pronto nuestro municipio contará con instalaciones renovadas”, reseña un carrusel de imágenes colgada en la cuenta de Instagram de la Alcaldía (@alcadiasancasimiro).

En la misma plataforma social, se dio a conocer la instalación de tuberías para fortalecer el suministro de agua potable, así como la supervisión técnica de todo el sistema para detectar la existencia de averías, en el sector Los Pocitos.

En cuento al mantenimiento integral de los espacios, la fuerza de labores públicas abordó áreas tanto del Casco Central como zonas foráneas, con el desmalezamiento, poda, aseo de calles y aceras. Los sectores atendidos en la última jornada fueron: Valle Morín, Plan de Cagua, Guambra, Múcura, Zuata, Monte Oscuro, Santa María, Los Manires, Roncador, Guiripa, Carutico, Dos Quebradas, Vallecito, Toronquey, Chimborazo.

Cada una de estas acciones garantiza el bienestar de la población, al ofrecer un territorio en condiciones oprimas para el desarrollo social, como parte de la 2T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : ALCALDÍA DE SAN CASIMIRO